2019-01-15T15:28:49+03:00
Авто

Акция «Новый KIA по ценам 2018 года»

Зимнее предложение от официального дилера KIA А.С.-Авто
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Только в январе в дилерском центре «А.С.-Авто» действует уникальное предложение на покупку автомобилей Kia. Спешите приобрести новый Kia до подорожания и по ценам 2018 года.

Мы вам сделаем уникальное выгодное предложение и не отпустим вас без подарков!

Период проведения акции с 15.01.2019 года по 31.01.2019 года.

Ждем Вас ежедневно с 8:30-20:30 по адресу г. Волгоград, ул. шоссе Авиаторов,11.

Запись на тест-драйв по телефону +7 (8442) 602-333.

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