В Волгоградской области за нарушения закрыли муниципальную стоматологию

СЕГОДНЯ 14:44 2019-01-15T14:44:30+03:00

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Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора наведались с внеплановой проверкой в больницу Киквидзенского района, и ужаснулись. Помещение районной стоматологической поликлиники пребывает в таком жутком состоянии, что лечить людей здесь не просто стыдно, но и опасно. Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, специалисты обнаружили массу нарушений, с которыми непозволительно принимать здесь пациентов.

В частности, стены в поликлинике обшарпаны, со следами механических повреждений, полы корявые, отдельного кабинета, где врачи принимают детей здесь нет. И самое ужасное - в поликлинике жутко холодно, температура воздуха в помещении не превышает 13-16 градусов выше ноля. А это, как поясняют в Роспотребнадзоре, грубое нарушение санэпидемтребований к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

На основании вышеизложенных фактов суд Киквидзенского района признал ЦРБ виновной в совершении админнарушения и постановил приостановить работу стоматологической поликлиники пока на 30 суток. Постановление вступило в законную силу.