В Волгоградской области дороги от наледи чистят почти двести спецмашин

СЕГОДНЯ 14:22 2019-01-15T14:22:26+03:00

К расчистке перегонов и жд путей привлечено 150 человек

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К 15 января погода в Волгоградской области испортилась окончательно: на слой снега и льда с неба полил дождь, и дороги с тротуарами превратились в мокрое стекло. Чтобы обеспечить бесперебойное движение машин по магистралям, на расчистку дорог вывели дополнительную технику. Как сообщают «КП-Волгоград» в администрации региона, сейчас в дорожных работах задействовано 199 единиц спецтехники (115 дорожных комбинированных машин, 21 автогрейдер, 46 погрузчиков, девять тракторов, семь бульдозеров, а также роторная техника).

Основные силы были брошены в Жирновский, Палласовский, Руднянский, Кумылженский, Урюпинский районы и в Михайловку. За минувшие сутки на дороги высыпали 1276 тонны противогололедных материалов.

Федеральные трассы чистит техника ФКУ Упрдор Москва – Волгоград. Предприятие направило на волгоградские дороги 71 единицу техники, и уже израсходовало 1185 тонн песко-соляной смеси.

- Заторов на трассах в регионе нет. Дорожную ситуацию мониторят в круглосуточном режиме, - отчитываются в администрации Волгоградской области.

На оперативном совещании глава региона Андрей Бочаров поручил привести в повышенную готовность дорожные, спасательные и коммунальные службы.

На железной дороге также задействованы все силы для расчистки путей и наледей на перегонах. К уборке привлекли 150 работников в Саратовском и Волгоградском регионах.