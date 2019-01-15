2019-01-15T14:02:44+03:00
Происшествия

В Волгограде «оборотня в погонах» приговорили к пяти годам тюрьмы и миллионному штрафу за взятки

Инспектор ГИБДД отмазал двух нарушителей от строгого наказания
Юлия Данильченко
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За наживу в размере 68 тысяч рублей бывший инспектор ГИБДД ответит по полной: волгоградский суд приговорил взяточника к пяти годам тюрьмы общего режима и миллионному штрафу. Осужденному вменили три статьи уголовного кодекса – получение взятки и служебный подлог – за два преступных эпизода.

Как выяснили следователи, в октябре 2017 года мужчина получил 40 тысяч рублей от виновника аварии, который уехал с места происшествия. За эту сумму полицейский обещал смягчить наказание.

- В судебном заседании риалов он положительно характеризовал правонарушителя, кроме того, сообщил суду ложные сведения о том, что второй участник ДТП по данному инциденту претензий ни к кому не имеет и в завершении просил суд не наказывать строго, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

А со вторым взяткодателем в лице устроившего ДТП водителя вышло еще лучше: он за 28 тысяч рублей вообще избежал наказания. Помимо срока и штрафа осужденному нельзя работать в госорганах два года.

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