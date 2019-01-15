Под Волгоградом заведующая детсадом украла миллион рублей
В ближайшее время Иловлинский районный суд рассмотрит уголовное дело по статьям за мошенничество и служебный подлог в отношении бывшей заведующей детсада «Малышок». Женщина обманным путем присвоила миллион рублей.
Следователи выяснили, что в период с сентября 2014 года по декабрь 2017 года, пользуясь своей должностью, обвиняемая делала фиктивные приказы о премиях работникам дошкольного учреждения, но по факту все деньги получала сама.
- Также прокуратурой установлено, что обвиняемая фиктивно трудоустроила четырех работников, которые в фактически трудовую деятельность не осуществляли. При этом заработная плата несуществующих работников получалась заведующей. Ущерб от действий обвиняемой превысил один миллион рублей, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.
Несмотря на то, что доказательств достаточно, вину свою заведующая так и не признала. Сейчас она находится под подпиской о невыезде в ожидании суда.