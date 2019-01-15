2019-01-15T13:16:48+03:00
Происшествия

Под Волгоградом заведующая детсадом украла миллион рублей

Женщину будут судить по двум статьям – мошенничество и служебный подлог
Юлия Данильченко
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В ближайшее время Иловлинский районный суд рассмотрит уголовное дело по статьям за мошенничество и служебный подлог в отношении бывшей заведующей детсада «Малышок». Женщина обманным путем присвоила миллион рублей.

Следователи выяснили, что в период с сентября 2014 года по декабрь 2017 года, пользуясь своей должностью, обвиняемая делала фиктивные приказы о премиях работникам дошкольного учреждения, но по факту все деньги получала сама.

- Также прокуратурой установлено, что обвиняемая фиктивно трудоустроила четырех работников, которые в фактически трудовую деятельность не осуществляли. При этом заработная плата несуществующих работников получалась заведующей. Ущерб от действий обвиняемой превысил один миллион рублей, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

Несмотря на то, что доказательств достаточно, вину свою заведующая так и не признала. Сейчас она находится под подпиской о невыезде в ожидании суда.

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