Волгоградец избил 80-летнюю бабушку, чтобы забрать 2800 рублей

СЕГОДНЯ 12:37 2019-01-15T13:40:41+03:00

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В дом к 80-летней бабушке 34-летний житель станицы Глазуновская Кумылженского района забрался с четкой целью: добыть деньги. Он надеялся, что у пенсионерки дома скопилась приличная сумма денег. На дело отправился ночью, видимо, надеялся, что старушка будет спать, пока он обворовывает ее дом. Но пожилая женщина проснулась от шума. Она возмутилась неожиданным визитером. Тогда мужчина стал избивать бабушку. Когда она не смогла сопротивляться, забрал имеющиеся в доме 2800 рублей и убежал.

Волгоградка позвонила в полицию и вызвала «скорую». Сотрудники МВД быстро определили подозревамого. Мужчина неоднократно судим. Как он признался следователям, грабежом он решил добыть деньги на спиртное, которое купил в ту же ночь. В отношении него возбудили уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.