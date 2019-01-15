2019-01-15T11:42:28+03:00
Экономика

Жизнь дорожает: волгоградские перевозчики повышают стоимость проезда

Вместе с муниципальным транспортом выросла цена билета на четырех коммерческих маршрутах
Екатерина СИМОХИНА
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Передвигаться по городу сегодня дорого как на своем авто, так и на общественном транспорте.Передвигаться по городу сегодня дорого как на своем авто, так и на общественном транспорте.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Получая одну платежку за другой, глядя на цены в магазинах, на АЗС и в общественном транспорте волгоградцы прикидывают, как выживать в наступающем году. Подорожало всё. Вслед за повышением проезда в городском общественном транспорте (на автобусах, троллейбусах и трамваях), стоимость билета поднялась и в коммерческом транспорте. В начале года перевозчики подняли цены на проезд на маршрутных такси №№ 4, 88 и 52А. Где-то билет стал дороже на 5 рублей, где-то на 7. На многих коммерческих маршрутах Волгограда сегодня за проезд нужно отдать от 25 до 30 рублей.

Так же о намерении поднять цены на проезд говорил владелец маршрута №36 – он подал соответствующее уведомление в мэрию города еще накануне новогодних праздников. Как объясняют предприниматели, ездить по старым расценкам им экономически не выгодно. Скорее всего, из-за роста ГСМ в ближайшее время и другие коммерсанты пересмотрят свои тарифы.

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