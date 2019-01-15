2019-01-15T11:38:01+03:00
Общество

В Волгограде цены на яйца больше не растут

За неделю они остались на прежнем уровне
Екатерина МАЛИНИНА
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Сейчас можно найти магазинах яйца по 60 рублей.Сейчас можно найти магазинах яйца по 60 рублей.
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Волгоградстат опубликовал еженедельный мониторинг цен. Среди всех перечисленных товаров самым популярным в последнее время стало яйцо. И даже не по употреблению, а по обсуждению. Сейчас цена одного десятка яиц в среднем обходится волгоградцам в 74 рубля. Причем за неделю их стоимость осталась прежней. А вот в предыдущем анализе потребительского рынка за первую неделю января этот продукт стал дороже на 20 процентов.

А в некоторых несетевых магазинах, которые быстрее реагируют на изменения в закупке, цена за десяток снизилась до 60 рублей.

Подобное поведение цен прогнозировали специалисты, с которыми «Комсомолка» общалась еще до нового года. Птицефабрики прибавляли стоимость, пользуясь повышенным спросом. Когда спрос упал, то снизили и отпускные цены. Свою выгоду получили и сетевые магазины. Производители яиц еще в середине декабря перестали брать втридорога с оптовиков, а в супермаркетах отреагировали на это лишь в середине января.

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