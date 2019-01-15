2019-01-15T11:30:38+03:00
Общество

В Волгограде новогодние елки переработают на удобрения

Горпитомник собирает деревья у продавцов
Екатерина МАЛИНИНА
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Елки с базаров пойдут на удобрения.Елки с базаров пойдут на удобрения.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Волгограде возле мусорок появились первые «жертвы» нового года. Горожане активно убирают сосны после старого нового года. Но если судьба у пожелтевших красавиц лишь свалка, то те, что не продали на елочных базарах, пойдут на пользу обществу. «Горпитомник» собирает и перерабатывает хвойные деревья на мульчу. Она помогает удерживать влагу, не дает расти сорнякам. Древесное «удобрение» будут использовать при посадке растений на территории предприятия, которые впоследствии появятся на улицах города.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, только за первый день работы специальной установки по переработке специалисты смогли получить три кубометра полезной щепы.

Кстати, а вот централизованного пункта для приема елок и сосен от волгоградцев пока нет. Хотя они пользовались бы большим спросом. Горпитомник пока не принимает деревья от частных лиц. Видимо, слишком много хлопот.

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