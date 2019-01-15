Злостного алиментщика из Волгограда посадили в тюрьму на восемь месяцев

СЕГОДНЯ 10:47 2019-01-15T10:47:53+03:00

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Центральный районный суд Волгограда приговорил Марка Галушкина к восьми месяцам колонии-поселения за неуплату алиментов на протяжении долгого периода. Общая сумма задолженности превышает 840 тысяч рублей.

До реального заключения Галушкина судили четыре раза, но он всегда оставался на свободе. Последний из приговоров - 1 год 2 месяца исправительных работ с удержанием из заработка 10%. Однако мужчина не работал, в службу занятости не обращался, вел аморальный образ жизни. Поэтому никакое наказание не могло заставить алиментщика выполнять свои обязанности по отношению к ребенку.

- С учетом мнения прокуратуры, Центральный районный суд изменил приговор Глушкину, назначив ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.