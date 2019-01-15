2019-01-15T10:47:53+03:00
Происшествия

Злостного алиментщика из Волгограда посадили в тюрьму на восемь месяцев

Мужчина задолжал на содержание ребенка 840 тысяч рублей
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Центральный районный суд Волгограда приговорил Марка Галушкина к восьми месяцам колонии-поселения за неуплату алиментов на протяжении долгого периода. Общая сумма задолженности превышает 840 тысяч рублей.

До реального заключения Галушкина судили четыре раза, но он всегда оставался на свободе. Последний из приговоров - 1 год 2 месяца исправительных работ с удержанием из заработка 10%. Однако мужчина не работал, в службу занятости не обращался, вел аморальный образ жизни. Поэтому никакое наказание не могло заставить алиментщика выполнять свои обязанности по отношению к ребенку.

- С учетом мнения прокуратуры, Центральный районный суд изменил приговор Глушкину, назначив ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде новогодние елки переработают на удобрения
В Заканалье несколько десятков многоэтажек остались без тепла
Под Волгоградом поймали водителя-наркомана, а в «Оке» нашли почти кило марихуаны
Волгоградка отсудила 150 тысяч рублей за падение на скользком тротуаре
Семь лет «строгача» и восьмимиллионный штраф: экс-чиновника из Волгоградской области осудили за взятку
На юге Волгограда пенсионер на «ВАЗе» врезался в иномарку из-за плохого самочувствия
На строительство новых спортобъектов в Волгоградской области потратят 735 млн рублей
В Камышине лже-газовики обманули пенсионеров на 85 тысяч рублей
В ближайшие пару дней в Волгограде сохранятся снег и дождь, а потом резко похолодает
В Волгоградской области станет больше государственных аптек
В 2019-м на строительство жилья для волгоградцев потратят в два раза больше денег
В волгоградском небе военные летчики проведут показательные полеты
Астраханец по пьяни зарезал подругу и закопал ее во дворе
Волгоградской области из госбюджета дали 445 миллионов на улучшение образования
В Волгограде двум таджикам за торговлю героином дали по десять лет «строгача»
Волгоградский ФК «Ротор-2» покинул тренер вратарей Андрей Никитин
Автобус №52э в Волгограде будет ходить чаще
Под Волгоградом чиновница украла деньги, выделенные на благоустройство
В Волгограде на взятке попался владелец компьютерного клуба
Волгоградец собирался выпить 636 бутылок «левого» алкоголя
Волгоградские предприниматели стали чаще избавляться от бизнеса
После взрывов газа в Шахтах и Магнитогорске в Волгограде начнутся массовые проверки
Билеты на матч Ротор – Спартак-2 в продаже за полцены
Волгоградскому дознавателю ужесточили приговор за мошенничество