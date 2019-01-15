2019-01-15T10:20:28+03:00
Происшествия

В Заканалье несколько десятков многоэтажек остались без тепла

Авария произошла на старой теплотрассе
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Тепло в домах жителей Красноармейского района появится к вечеру.Тепло в домах жителей Красноармейского района появится к вечеру.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Сразу же несколько многоэтажек в Красноармейском районе остались без тепла 15 января. А все из-за аварии на теплотрассе. Трубопровод, пролегающий по улице Олимпийской, построен около четырех десятков лет назад. Ведет он от волгоградской ТЭЦ-2. Проржавевшие коммуникации не выдержали перепада температур.

Очевидцы порыва вызвали аварийные службы. На место приехали 30 специалистов и 15 машин спецтехники. Сейчас на месте ведут ремонтные работы. Сразу несколько десятков домов, детсадам и школе перекрыли тепло. Руководителей социальных учреждений предупредили об отключении.

Как только коммунальщики заменят аварийный участок трубы на новый, начнется постепенное заполнение системы. К вечеру ООО «Концесии теплоснабжения» обещают вернуть тепло в домах волгоградцев. Благо, температура за окном колеблется около ноля и квартиры не успеют остыть.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде новогодние елки переработают на удобрения
Злостного алиментщика из Волгограда посадили в тюрьму на восемь месяцев
Под Волгоградом поймали водителя-наркомана, а в «Оке» нашли почти кило марихуаны
Волгоградка отсудила 150 тысяч рублей за падение на скользком тротуаре
Семь лет «строгача» и восьмимиллионный штраф: экс-чиновника из Волгоградской области осудили за взятку
На юге Волгограда пенсионер на «ВАЗе» врезался в иномарку из-за плохого самочувствия
На строительство новых спортобъектов в Волгоградской области потратят 735 млн рублей
В Камышине лже-газовики обманули пенсионеров на 85 тысяч рублей
В ближайшие пару дней в Волгограде сохранятся снег и дождь, а потом резко похолодает
В Волгоградской области станет больше государственных аптек
В 2019-м на строительство жилья для волгоградцев потратят в два раза больше денег
В волгоградском небе военные летчики проведут показательные полеты
Астраханец по пьяни зарезал подругу и закопал ее во дворе
Волгоградской области из госбюджета дали 445 миллионов на улучшение образования
В Волгограде двум таджикам за торговлю героином дали по десять лет «строгача»
Волгоградский ФК «Ротор-2» покинул тренер вратарей Андрей Никитин
Автобус №52э в Волгограде будет ходить чаще
Под Волгоградом чиновница украла деньги, выделенные на благоустройство
В Волгограде на взятке попался владелец компьютерного клуба
Волгоградец собирался выпить 636 бутылок «левого» алкоголя
Волгоградские предприниматели стали чаще избавляться от бизнеса
После взрывов газа в Шахтах и Магнитогорске в Волгограде начнутся массовые проверки
Билеты на матч Ротор – Спартак-2 в продаже за полцены
Волгоградскому дознавателю ужесточили приговор за мошенничество