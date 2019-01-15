В Заканалье несколько десятков многоэтажек остались без тепла

СЕГОДНЯ 10:13 2019-01-15T10:20:28+03:00

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Сразу же несколько многоэтажек в Красноармейском районе остались без тепла 15 января. А все из-за аварии на теплотрассе. Трубопровод, пролегающий по улице Олимпийской, построен около четырех десятков лет назад. Ведет он от волгоградской ТЭЦ-2. Проржавевшие коммуникации не выдержали перепада температур.

Очевидцы порыва вызвали аварийные службы. На место приехали 30 специалистов и 15 машин спецтехники. Сейчас на месте ведут ремонтные работы. Сразу несколько десятков домов, детсадам и школе перекрыли тепло. Руководителей социальных учреждений предупредили об отключении.

Как только коммунальщики заменят аварийный участок трубы на новый, начнется постепенное заполнение системы. К вечеру ООО «Концесии теплоснабжения» обещают вернуть тепло в домах волгоградцев. Благо, температура за окном колеблется около ноля и квартиры не успеют остыть.