2019-01-15T09:55:45+03:00
Происшествия

Под Волгоградом поймали водителя-наркомана, а в «Оке» нашли почти кило марихуаны

Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы
Юлия Данильченко
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Мужчине грозит до десяти лет тюрьмыМужчине грозит до десяти лет тюрьмыФото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Уголовное дело по статье «Незаконное хранение, перевозка наркотических средств» возбудили в отношении 38-летнего жителя Чернышковского района Волгоградской области. Мужчина разъезжал на своей «Оке» в неадекватном состоянии. Его остановили на восьмом километре трассы «Чернышковский – Нижнегнутов» сотрудники ДПС.

У нарушителя не было водительских прав, помимо этого он был явно в наркотическом опьянении. Полицейские заподозрили неладное.

- При осмотре автомашины в багажном отделении был обнаружен и изъят мешок с веществом растительного происхождения. Экспертиза, проведенная специалистами экспертно-криминалистического центра показала, что изъятым является марихуана, общим весом более 800 граммов, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Задержанный пояснил, что почти килограмм марихуаны собирался употребить сам. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы. Сейчас он взят под стражу.

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