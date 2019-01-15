Под Волгоградом поймали водителя-наркомана, а в «Оке» нашли почти кило марихуаны

СЕГОДНЯ 09:55 2019-01-15T09:55:45+03:00

Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Уголовное дело по статье «Незаконное хранение, перевозка наркотических средств» возбудили в отношении 38-летнего жителя Чернышковского района Волгоградской области. Мужчина разъезжал на своей «Оке» в неадекватном состоянии. Его остановили на восьмом километре трассы «Чернышковский – Нижнегнутов» сотрудники ДПС.

У нарушителя не было водительских прав, помимо этого он был явно в наркотическом опьянении. Полицейские заподозрили неладное.

- При осмотре автомашины в багажном отделении был обнаружен и изъят мешок с веществом растительного происхождения. Экспертиза, проведенная специалистами экспертно-криминалистического центра показала, что изъятым является марихуана, общим весом более 800 граммов, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Задержанный пояснил, что почти килограмм марихуаны собирался употребить сам. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы. Сейчас он взят под стражу.