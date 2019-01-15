Волгоградка отсудила 150 тысяч рублей за падение на скользком тротуаре

СЕГОДНЯ 09:22 2019-01-15T10:28:50+03:00

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Как только в Волгограде плюс сменяется на минус в травмпункты города выстраивается очередь из покалеченных пешеходов. У кого-то врачи диагностируют вывих, а кто-то вынужден годами лечить сложный перелом. Волгоградская студентка в феврале 2017 года упала на скользкой дорожке и только через два года - в декабре 2018 - получила деньги от Управляющей Компании.

Девушка поскользнулась на тротуаре на улице Казахской. Дорожка была как каток. При падении она сломала голень в двух местах со смещением. На «скорой» ее доставили в больницу №7. Несколько месяцев она провела в гипсе и до сих пор, спустя почти два года, полностью не восстановилась.

Волгоградка подала в суд на Управляющую компанию. Суд Советского района вынес приговор: выплатить истцу 150 тысяч рублей.

- УК разными способами пыталась доказать, что это не ее вина. Сначала писали фиктивные справки, что они в этот день чистили территорию, хотя есть показания множества свидетелей обратного. Потом, когда дело рассматривалось по их инициативе в областной инстанции, заявили, что это совсем не их территория. Но в итоге суд полностью признал вину коммунальщиков, - говорит Иван Иванов, руководитель юридического агенства Avim