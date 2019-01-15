2019-01-15T09:27:21+03:00
Происшествия

Семь лет «строгача» и восьмимиллионный штраф: экс-чиновника из Волгоградской области осудили за взятку

Бывший замглавы администрации Средней Ахтубы получил мзду в виде кирпичей на строительство коттеджа
Юлия Данильченко
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За взятку его приговорили к колонии строгого режима и огромному штрафу.За взятку его приговорили к колонии строгого режима и огромному штрафу.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Среднеахтубинскогий районный суд был суров по отношению к бывшему заместителю главы администрации Средней Ахтубы Василию Соколову: за взятку его приговорили к колонии строгого режима и огромному штрафу.

Как выяснили в процессе следствия, с 2010 до 2012 года Соколов получил взятку от одного из директоров стройфирм, да не деньгами, а кирпичами. Чиновник собирался строить шикарный коттедж. Общую стоимость полученного материала оценили в 260 тысяч рублей. Взамен Соколов подписал коммерсанту документы на возведение домов по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» без фактической проверки.

Расследование проводили сотрудники регионального СУ СКР, а оперативное сопровождение - УФСБ России по Волгоградской области

- Вину в инкриминируемом деянии Соколов не признал. Суд приговорил его к наказанию в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 30-ти кратной суммы взятки - 7 млн 792 тысячи рублей, - сообщили КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

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