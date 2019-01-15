Семь лет «строгача» и восьмимиллионный штраф: экс-чиновника из Волгоградской области осудили за взятку

СЕГОДНЯ 09:21 2019-01-15T09:27:21+03:00

За взятку его приговорили к колонии строгого режима и огромному штрафу. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Изменить размер текста: A A

Среднеахтубинскогий районный суд был суров по отношению к бывшему заместителю главы администрации Средней Ахтубы Василию Соколову: за взятку его приговорили к колонии строгого режима и огромному штрафу.

Как выяснили в процессе следствия, с 2010 до 2012 года Соколов получил взятку от одного из директоров стройфирм, да не деньгами, а кирпичами. Чиновник собирался строить шикарный коттедж. Общую стоимость полученного материала оценили в 260 тысяч рублей. Взамен Соколов подписал коммерсанту документы на возведение домов по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» без фактической проверки.

Расследование проводили сотрудники регионального СУ СКР, а оперативное сопровождение - УФСБ России по Волгоградской области

- Вину в инкриминируемом деянии Соколов не признал. Суд приговорил его к наказанию в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 30-ти кратной суммы взятки - 7 млн 792 тысячи рублей, - сообщили КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.