Семь лет «строгача» и восьмимиллионный штраф: экс-чиновника из Волгоградской области осудили за взятку
Среднеахтубинскогий районный суд был суров по отношению к бывшему заместителю главы администрации Средней Ахтубы Василию Соколову: за взятку его приговорили к колонии строгого режима и огромному штрафу.
Как выяснили в процессе следствия, с 2010 до 2012 года Соколов получил взятку от одного из директоров стройфирм, да не деньгами, а кирпичами. Чиновник собирался строить шикарный коттедж. Общую стоимость полученного материала оценили в 260 тысяч рублей. Взамен Соколов подписал коммерсанту документы на возведение домов по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» без фактической проверки.
Расследование проводили сотрудники регионального СУ СКР, а оперативное сопровождение - УФСБ России по Волгоградской области
- Вину в инкриминируемом деянии Соколов не признал. Суд приговорил его к наказанию в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 30-ти кратной суммы взятки - 7 млн 792 тысячи рублей, - сообщили КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.
Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.