На юге Волгограда пенсионер на «ВАЗе» врезался в иномарку из-за плохого самочувствия

СЕГОДНЯ 09:01 2019-01-15T09:02:44+03:00

В итоге он и его пассажирка попали в больницу

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За минувшие сутки в Волгоградской области произошло три аварии. Два раза нерадивые автолюбители сбивали пешеходов на «зебре», а третье ДТП устроил 55-летний мужчина за рулем «пятнадцатой».

Все случилось 14 января около девяти часов вечера в Кировском районе города-героя. Мужчина вместе с 69-летней пассажиркой ехал по улице Лазоревой со стороны Советского в сторону Красноармейского района. Вдруг ему стало плохо. Водитель не смог справиться с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в иномарку «Киа Рио». Удар пришелся сильный, машины разлетелись в разные стороны.

Медицинская помощь потребовалась и виновнику аварии, и его пожилой спутнице.

- В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ» и 69-летняя пассажирка иномарки с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.