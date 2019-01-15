На строительство новых спортобъектов в Волгоградской области потратят 735 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:05 2019-01-15T08:06:30+03:00

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До 2022 года в Волгоградской области построят более 30 новых футбольных полей, спортплощадок и ФОКов. Цена вопроса – 735 миллионов рублей. Контролировать ход работы будет специальный совет, который возглавил губернатор региона Андрей Бочаров. Об этом КП-Волгоград сообщили в пресс-службе областной администрации.

Первые 13 спортплощадок появятся уже в 2019-ом в Среднеахтубинском, Ленинском, Николаевском, Палласовском, Городищенском и других районах. В 2020-ом в Волгограде и Средней Ахтубе начнут строить два ФОКа открытого типа. А для любителей футбола в городе-герое возведут два поля с искусственным газоном, подогревом и крытым манежем.

- С 2014 года в регионе построено более ста спортсооружений, в том числе 32 многофункциональные спортплощадки, стадион «Волгоград Арена», шесть новых бассейнов и три футбольных поля, девять крытых ФОКов и один открытого типа, площадки для гандбола, хоккея и волейбола, - рассказали в пресс-службе обладминистрации.

Все это позволило популяризовать спорт, сделать его доступным. С 2015 года здоровым образом жизни заинтересовались 36% волгоградцев.