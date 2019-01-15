2019-01-15T10:06:19+03:00
Происшествия

В Камышине лже-газовики обманули пенсионеров на 85 тысяч рублей

Мошенники штрафовали стариков за якобы нарушения эксплуатации газовых приборов
Юлия Данильченко
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Эти мужчины обманывали стариков, представляясь газовиками.Эти мужчины обманывали стариков, представляясь газовиками.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору» возбудили в отношении троих жителей Камышина Волгоградской области. Их обвиняют в обмане пенсионеров.

С 8 по 10 января 2019-го мужчины приходили к пожилым людям и представлялись газовиками. Наивные старики пускали их в свои дома, показывали газовое оборудование, будучи уверенными – все в порядке. Но мошенники внимательно осматривали приборы и по причине якобы неисправности выписывали крупные штрафы. Оплатить их нужно было не в родном городе, а в Волгограде. Конечно, такие поездки для пенсионеров были обременительны и они платили деньги обманщикам.

- Всего им было совершено хищение денежных средств у трёх потерпевших на сумму 85 тысяч рублей. За мошенничество подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Полицейские полагают, что число жертв мошенников может быть больше. Особенно после того, как глава региона Андрей Бочаров поручил усилить контроль за безопасностью использования газового оборудования в жилых домах, лже-газовики могут активироваться с новой силой. Волгоградцев, которые подозревают, что их обманули, просят обращаться в районные отделы внутренних дел.

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