В ближайшие пару дней в Волгограде сохранятся снег и дождь, а потом резко похолодает

СЕГОДНЯ 07:23 2019-01-15T07:25:27+03:00

Температура опустится с разу на несколько градусов – от 0 С до -9 С

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Середина января, а в Волгограде мешанина из снега и грязи. И, как прогнозируют синоптики, такая погода продержится минимум пару дней. Сегодня, 15 января, днем и ночью выпадут небольшие осадки в виде снега и дождя. По-прежнему на дорогах сохранится гололед, помимо этого возможен туман. Зато ветер южный до 11м/с. Днем заметно потеплеет до +2°С.

В среду, 16 января, слякоть и мокрый снег никуда не денутся. Порывы ветра станут сильнее и холоднее, город-герой окутает туман, а дневная и ночная температура воздуха будет держаться на нулевой отметке.

Изменений ждать к четвергу, 17 января. Осадков станет меньше и только в виде снега. В некоторых районах области закружит метель.

- Ветер северо-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью -7...-9ºС, днем -4…-6°С, - прокомментировал КП-Волгоград дежурный синоптик Волгоградского ЦГМС.