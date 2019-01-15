2019-01-15T07:25:27+03:00
Общество

В ближайшие пару дней в Волгограде сохранятся снег и дождь, а потом резко похолодает

Температура опустится с разу на несколько градусов – от 0 С до -9 С
Юлия Данильченко
Поделиться:
Грязь и слякоть продержатся ближайшие два дня.Грязь и слякоть продержатся ближайшие два дня.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Середина января, а в Волгограде мешанина из снега и грязи. И, как прогнозируют синоптики, такая погода продержится минимум пару дней. Сегодня, 15 января, днем и ночью выпадут небольшие осадки в виде снега и дождя. По-прежнему на дорогах сохранится гололед, помимо этого возможен туман. Зато ветер южный до 11м/с. Днем заметно потеплеет до +2°С.

В среду, 16 января, слякоть и мокрый снег никуда не денутся. Порывы ветра станут сильнее и холоднее, город-герой окутает туман, а дневная и ночная температура воздуха будет держаться на нулевой отметке.

Изменений ждать к четвергу, 17 января. Осадков станет меньше и только в виде снега. В некоторых районах области закружит метель.

- Ветер северо-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью -7...-9ºС, днем -4…-6°С, - прокомментировал КП-Волгоград дежурный синоптик Волгоградского ЦГМС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгограде новогодние елки переработают на удобрения
Злостного алиментщика из Волгограда посадили в тюрьму на восемь месяцев
В Заканалье несколько десятков многоэтажек остались без тепла
Под Волгоградом поймали водителя-наркомана, а в «Оке» нашли почти кило марихуаны
Волгоградка отсудила 150 тысяч рублей за падение на скользком тротуаре
Семь лет «строгача» и восьмимиллионный штраф: экс-чиновника из Волгоградской области осудили за взятку
На юге Волгограда пенсионер на «ВАЗе» врезался в иномарку из-за плохого самочувствия
На строительство новых спортобъектов в Волгоградской области потратят 735 млн рублей
В Камышине лже-газовики обманули пенсионеров на 85 тысяч рублей
В Волгоградской области станет больше государственных аптек
В 2019-м на строительство жилья для волгоградцев потратят в два раза больше денег
В волгоградском небе военные летчики проведут показательные полеты
Астраханец по пьяни зарезал подругу и закопал ее во дворе
Волгоградской области из госбюджета дали 445 миллионов на улучшение образования
В Волгограде двум таджикам за торговлю героином дали по десять лет «строгача»
Волгоградский ФК «Ротор-2» покинул тренер вратарей Андрей Никитин
Автобус №52э в Волгограде будет ходить чаще
Под Волгоградом чиновница украла деньги, выделенные на благоустройство
В Волгограде на взятке попался владелец компьютерного клуба
Волгоградец собирался выпить 636 бутылок «левого» алкоголя
Волгоградские предприниматели стали чаще избавляться от бизнеса
После взрывов газа в Шахтах и Магнитогорске в Волгограде начнутся массовые проверки
Билеты на матч Ротор – Спартак-2 в продаже за полцены
Волгоградскому дознавателю ужесточили приговор за мошенничество