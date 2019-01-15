В Волгоградской области станет больше государственных аптек

СЕГОДНЯ 07:05 2019-01-15T09:20:34+03:00

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Если в Волгограде аптек немерено, то в области дела обстоят хуже: жителям глубинок найти нужное лекарство, например, по льготе, бывает трудно. Поэтому власти региона приняли решение расширить сеть государственных аптек «Волгофарм». Новые пункты появятся в Быково, Новом Рогачике, Октябрьском, станице Алексеевской и городе-герое.

- В торговом зале теперь появился многофункциональный модуль, с помощью которого посетитель может измерить рост, вес, индекс массы тела, кровяное давление, пульс и ряд других параметров. Индивидуальные результаты, а также рекомендованные значения показателей заносят в «паспорт здоровья, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Обещают, что такие новшества появятся во всех аптеках. Кстати, только в 2017 году «Волгофарм» предоставил скидки для различных групп населения на 220 миллионов рублей из своего бюджета. Помимо этого, предприятие поставляет лекарства в четыреста фельдшерско-акушерских пункта по всей области.