2019-01-14T22:28:21+03:00
Общество

В 2019-м на строительство жилья для волгоградцев потратят в два раза больше денег

На реализацию жилищной программы выделят 4,6 миллиардов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Игорь Чебаненко.Фото Игорь Чебаненко.
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Жилищный вопрос у волгоградцев стоит остро, поэтому в 2019-м году решено в два раза увеличить финансирование региональной госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Волгоградской области». На нее выделят почти 3,5 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней и ещё более 1,1 миллиарда рублей из внебюджетных источников.

Соответственно и жилья для волгоградцев планируют построить на 220 тысяч квадратных метров больше, чем в 2018-м, а именно - 750 тысяч «квадратов».

В помощь строительным компаниям, которые возводят дома, в бюджетах разных уровней заложили более 2 миллиардов рублей. Это деньги на субсидии муниципалитетам и на льготное ипотечное кредитование. Еще 250 миллионов рублей из облбюджета дадут стройкомпаниям в качестве возмещения затрат на подключение к сетям проблемных новостроек, завершения которых ждут тысячи волгоградских дольщиков. В 2018-м на эти цели потратили 126 миллионов рублей.

Немного добавили средств и на приобретение жилья для детей-сирот, в 2019-м им планируют передать 658 помещений. 345 молодых волгоградских семей смогут улучшить жилищные условия благодаря господдержке.

Не забыли и об аварийном жилье: до 2024 года планируют переселить в благоустроенные дома 9 824 волгоградца.

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