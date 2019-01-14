В волгоградском небе военные летчики проведут показательные полеты

14 Янв. 21:58 2019-01-14T21:58:29+03:00

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В Волгоградской области базируется авиаполк Южного военного округа ЮВО. Давно базируется. Но впервые здесь проведут показные летно-тактические учения (ЛТУ) для командного состава авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО.

- В ходе показных занятий будут выработаны единые методики проведения летно-тактических учений, разноуровневых учений и проверок боеготовности соединения, порядок взаимодействия с мотострелковыми подразделениями и воинскими частями, подразделениями армейской и оперативно-тактической авиации ЮВО при выполнении различных учебно-боевых задач, - уточняют "КП-Волгоград" в пресс-службе ЮВО.

И дополняют, что в ходе этих учений офицерам покажут, как действует авиационное звено в составе группировки войск по уничтожению условного противника.

А на полигоне в волжском в эти же дни военные инженеры готовятся к отборочному этапу конкурса профмастерства «Инженерная формула».