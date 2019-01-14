2019-01-14T21:58:29+03:00
Политика

В волгоградском небе военные летчики проведут показательные полеты

Впервые на базе авиаполка ЮВО пройдут тактические учения для командного состава
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы ЮВО.Фото пресс-службы ЮВО.
Изменить размер текста:

В Волгоградской области базируется авиаполк Южного военного округа ЮВО. Давно базируется. Но впервые здесь проведут показные летно-тактические учения (ЛТУ) для командного состава авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО.

- В ходе показных занятий будут выработаны единые методики проведения летно-тактических учений, разноуровневых учений и проверок боеготовности соединения, порядок взаимодействия с мотострелковыми подразделениями и воинскими частями, подразделениями армейской и оперативно-тактической авиации ЮВО при выполнении различных учебно-боевых задач, - уточняют "КП-Волгоград" в пресс-службе ЮВО.

И дополняют, что в ходе этих учений офицерам покажут, как действует авиационное звено в составе группировки войск по уничтожению условного противника.

А на полигоне в волжском в эти же дни военные инженеры готовятся к отборочному этапу конкурса профмастерства «Инженерная формула».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019-м на строительство жилья для волгоградцев потратят в два раза больше денег
Астраханец по пьяни зарезал подругу и закопал ее во дворе
Волгоградской области из госбюджета дали 445 миллионов на улучшение образования
В Волгограде двум таджикам за торговлю героином дали по десять лет «строгача»
Волгоградский ФК «Ротор-2» покинул тренер вратарей Андрей Никитин
Автобус №52э в Волгограде будет ходить чаще
Под Волгоградом чиновница украла деньги, выделенные на благоустройство
В Волгограде на взятке попался владелец компьютерного клуба
Волгоградец собирался выпить 636 бутылок «левого» алкоголя
Волгоградские предприниматели стали чаще избавляться от бизнеса
После взрывов газа в Шахтах и Магнитогорске в Волгограде начнутся массовые проверки
Билеты на матч Ротор – Спартак-2 в продаже за полцены
Волгоградскому дознавателю ужесточили приговор за мошенничество