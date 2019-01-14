Астраханец по пьяни зарезал подругу и закопал ее во дворе

СЕГОДНЯ 19:57 2019-01-14T19:57:11+03:00

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Большинство преступлений происходит из-за пьянства - это факт. Вот еще одна трагедия произошла по вине алкоголя в Астраханской области: 25-летний мужчина зарезал свою 24-летнюю подругу.

Произошло это 6 января в селе Икряное Икрянинского района. В тот день парочка и их знакомый, видимо, отмечали Рождество. Когда товарищ ушел, между уже изрядно подвыпившими мужчиной и женщиной вспыхнула ссора. В порыве гнева он схватил кухонный нож и нанес несколько ударов в шею подруги. Осознав, что убил, он решил закопать тело во дворе. И уже практически завершил злой умысел, как в дом вдруг вернулся приятель. Он забыл шапку, и вернулся за ней.

Увидев товарища с окровавленным ножом в руке, он тут же все понял: выбежал на улице, где остановил первую проезжающую машину и попросил водителя вызвать полицию.

- Подозреваемого в убийстве знакомой уже задержали и взяли под стражу. Ведется следствие, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.