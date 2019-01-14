Волгоградской области из госбюджета дали 445 миллионов на улучшение образования

СЕГОДНЯ 19:38 2019-01-14T19:38:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Волгоградская область попала в число регионов России, где реализуется национальный проект «Образование». Запустили его, чтобы повысить качество образования, материально-техническое оснащение школ и поддержать талантливых учеников. В этом году регионы получили по 200-300 миллионов рублей на эти цели, а Волгоградской области дали из госбюджета аж 445 миллионов рублей.

Как рассказал глава регионального парламентского комитета по образованию, науке, делам молодежи, физкультуре спорту и туризму Николай Лукьяненко, значительная часть средств пойдет на закупку нового оборудования в школьные кабинеты информатики, ОБЖ и технологии. Кроме того, за эти деньги капитально отремонтируют 14 спортзалов в волгоградских школах.

А еще деньги пойдут на создание центров профперегодотвки, где будут развивать движение «Ворлдскиллс Россия». Около 200 миллионов рублей направят на создание центра для одаренных детей на базе детского лагеря «Зеленая Волна». А на базе ВолГУ планируют организовать центр допобразования, где будут работать с одаренными детьми по естественно-научным направлениям.

- Помимо этого, сотни миллионов рублей отдельно пойдут на строительство новых школ. В частности, в 2019-м планируют открыть школы нового формата в Камышине и Россошках. Строится школа на 1000 мест в Волжском. А в 2021-22 году запланирована постройка сельской школы на 250 мест.