В Волгограде двум таджикам за торговлю героином дали по десять лет «строгача»

СЕГОДНЯ 18:53 2019-01-14T18:53:23+03:00

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В Волгограде суд Дзержинского района отправил в колонию строгого режима двух граждан Таджикистана - Собирджона Ганиева и Хасана Ходжибоева. Отправили туда иностранцев надолго - каждому дали по 10 лет и 1 месяцу «строгача». И по делом. Потому как эти мигранты решили развернуть в Волгограде свой наркобизнес. Причем продавали не какую-то коноплю, а чистый героин.

Как установили в суде, эти таджики приехали в Волгоград в декабре 2017-го. приехали торговать наркотой. В сети нашли поставщика, который им давал информацию о том, где спрятана крупная партия героина. «Дельцы» забирали ее, делили на мелкие партии и делали «закладки» по городу. Сведения о «тайниках» также передавали координатору.

18 января 2018-го их поймали с поличным - при сбыте 3,96 граммов героина. А когда правоохранители нагрянули к ним домой, то нашли там еще 297 приготовленных к сбыту свертков с героином общей массой 751,67 граммов.

расследование вели сотрудники СУ УМВД по Волгограду.

- Подсудимые свою вину полностью признали, - уточняют в областной прокуратуре. - Приговор суда в законную силу не вступил. Уголовное дело в отношении куратора выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.