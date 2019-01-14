Волгоградский ФК «Ротор-2» покинул тренер вратарей Андрей Никитин

СЕГОДНЯ 18:09 2019-01-14T18:09:05+03:00

Молодежка вышла из отпуска и готовится к сборам

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Сегодня, 14 января, вышла из отпуска и молодежная футбольная команда Волгограда - «Ротор-2», которая представляет наш город в ПФЛ. За время зимних каникул, как и в основе, здесь произошли значительные изменения. причем и в команде, и в тренерском штабе. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе клуба, команду покинул тренер вратарей Андрей Никитин. Ему предложили перейти в основную команду ФК «Балтика» (Калининград) и он согласился.

- Хочу поблагодарить руководство клуба, тренерский штаб, персонал и, конечно же, болельщиков! Работать в родном городе и при таких условиях было только в радость! - попрощался Андрей Никитин.

Администрация клуба также пожелала ему успехов в дальнейшей работе.

А игроки «молодежки», тем временем, проходят медосмотр и готовятся к первой тренировке, которая пройдет на стадионе «Трактор» уже 21 января.

- Вместе с командой готовиться к весенней части чемпионата будут и футболисты, которые прибудут на просмотр из спортивных школ города и области, - уточняют в клубе.

Первый учебно-тренировочный сбор дубля стартует 20 февраля и пройдет в Абрау-Дюрсо.