2019-01-14T17:39:04+03:00
Общество

Автобус №52э в Волгограде будет ходить чаще

По просьбам студентов на маршрут добавили послеобеденные рейсы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Автобус в отдаленные поселки будет ходить чаще.Автобус в отдаленные поселки будет ходить чаще.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Автобус №52э в Волгограде связывает отдаленный поселок Майский с «большой землей» и ВолГУ. Это единственный общественный транспорт и для жителей поселков Горный, Водный, Гули Королевой, Горнополянский и Горная Поляна. По просьбам жителей, и особенно студентов, в расписание с 14 января 2019 добавили послеобеденные рейсы. Из поселка Майский в сторону ВолГУ автобус №52э будет отправляться в 15.16, обратно - в 16.35.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, остались в расписании автобуса №52э и дополнительные утренние и вечерние рейсы через проспект Ленина и улицу Елецкую до вокзала Волгоград-1, которые ввели в прошлом году. Из поселка Майский в сторону центра автобус отправляется в 6.30 утра, а вечером от ж/д вокзала - в 18.00.

Напомним, среди последних изменений транспортной схемы Волгограда также удлинение маршрутов №75, №8с и №67к.

Еще больше материалов по теме: «Волгоградский городской транспорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24