Автобус №52э в Волгограде будет ходить чаще

СЕГОДНЯ 17:39 2019-01-14T17:39:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Автобус №52э в Волгограде связывает отдаленный поселок Майский с «большой землей» и ВолГУ. Это единственный общественный транспорт и для жителей поселков Горный, Водный, Гули Королевой, Горнополянский и Горная Поляна. По просьбам жителей, и особенно студентов, в расписание с 14 января 2019 добавили послеобеденные рейсы. Из поселка Майский в сторону ВолГУ автобус №52э будет отправляться в 15.16, обратно - в 16.35.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, остались в расписании автобуса №52э и дополнительные утренние и вечерние рейсы через проспект Ленина и улицу Елецкую до вокзала Волгоград-1, которые ввели в прошлом году. Из поселка Майский в сторону центра автобус отправляется в 6.30 утра, а вечером от ж/д вокзала - в 18.00.

Напомним, среди последних изменений транспортной схемы Волгограда также удлинение маршрутов №75, №8с и №67к.