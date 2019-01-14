Под Волгоградом чиновница украла деньги, выделенные на благоустройство

СЕГОДНЯ 15:03 2019-01-14T15:03:23+03:00

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Волгоградским хуторам и так перепадают из бюджета «копейки» на благоустройство, так и те умудряются разворовывать. В Чернышковском районе на хищении бюджетных средств попалась глава сельского поселения. Теперь ее ждет суд.

Как установило следствие, за два года - с июля 2016 года до сентября 2018 года - чиновница присвоила себе 90 тысяч рублей. Она заключала договора с местным предпринимателем, который должен был выполнять работы по благоустройству, но на деле никто ничего не делал, а деньги глава забирала себе. Следователи вскрыли три таких липовых контракта. Вскрыли факт хищения осенью 2018-го в ходе проверки сотрудники ОБЕПиПК.

- Хотя сама женщина свою вину категорически отрицает, следователи собрали достаточно фактов, доказывающих «махинации» главы поселения. Прокуратура уже утвердила ей обвинительное заключение. На имущество чиновницы, стоимостью примерно 1 миллион рублей, наложили арест. Ожидать вердикта суда она будет находясь под домашним арестом, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СК по региону.