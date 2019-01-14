В Волгограде на взятке попался владелец компьютерного клуба

СЕГОДНЯ 14:48 2019-01-14T14:48:32+03:00

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К сожалению, некоторые бизнесмены в погоне за прибылью забывают о таком понятии, как авторские права. Так, в Волгограде поймали 33-летнего мужчину, который пользовался контрафактным программным обеспечением. Причем не на домашнем ноутбуке, а на «машинах», установленных в его компьютерном клубе в Ворошиловском районе. Бизнесмена поймали на нарушении еще 28 декабря 2018-го. Полиция изъяла у него 22 компьютера, рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

После праздников волгоградец решил «замять» это дело и вернуть компьютеры с помощью взятки, и пришел к полицейскому с 20 тысячами рублей. «Товарища» предупредили об ответственности, но, видимо, он не понял. Тогда полицейский сообщил о взяткодателе руководству. Бизнесмена задержали в момент передачи денег сотрудники УЭБиПК.

Следователи по Ворошиловскому района СУ СКР уже завели на него уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки».

- Свою вину подозреваемый уже полностью признал. Расследование уголовного дела продолжается, - уточняют в СУ СК по региону.