2019-01-14T13:42:15+03:00
Происшествия

Волгоградец собирался выпить 636 бутылок «левого» алкоголя

У него в гараже нашли партию контрафактного товара
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина отрицает свою вину: все собирался выпить лично.Мужчина отрицает свою вину: все собирался выпить лично.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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К гаражу 33-летнего жителя Камышина местные полицейские пришли по оперативной информации. Когда силовики открыли «коробку», то увидели стоящие по всему периметру бутылки с алкоголем. Недалеко лежали листовки и визитки, в которых предлагалось купить водку, коньяк и прочий товар.

Всего эксперты насчитали 636 штук. Экспертно-криминалистический центр после ряда анализов выяснил, что содержание бутылок совсем другое, чем написано на этикетках. А указанные производители никаких договоров с мужчиной не заключали и ничего о товаре не знают. Экономисты даже посчитали сумму ущерба – 130 тысяч рублей.

Правда, сам камышанин признаваться в «хранении контрафакта с целью сбыта» не хочет. Он утверждает, что все до единой бутылки он собирался употребить внутрь. Решил запастись на черный день.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Кстати, подозреваемый не первый раз попадается за хранение «левого» товара.

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