2019-01-14T13:02:27+03:00
Общество

Волгоградские предприниматели стали чаще избавляться от бизнеса

На сайте бесплатных объявлений количество предложений выросло на 19 процентов
Екатерина МАЛИНИНА
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Самыми дорогими на сайте оказались производственные компании.Самыми дорогими на сайте оказались производственные компании.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Волгоград не простой город в плане ведения дел. Многие жалуются на сильный административный ресурс, на низкую покупательскую способность жителей. Даже крупный бизнес у нас не задерживается, что уж говорить о небольших фирмах и маленьких семейных компаниях. Сайт бесплатных объявлений «Авито» опубликовал данные по продаже готового бизнеса. По их данным, количество предложений за год увеличилось на 19 процентов, хотя в целом по стране это цифра равна 14 процентам. Но вырос также и спрос на подобный «товар» - на 13 процентов, хотя показатель по России всего два процента.

А вот стоимость готового бизнеса осталась неизменной: в среднем 3,25 миллиона, это почти в 1,7 раза меньше, чем в других городах. Люди готовы вкладываться в парикмахерские, ремонтные мастерские, кафе, магазины. Но волгоградцев почти не интересует сектор развлечений, строительство и сельское хозяйство. Кстати, именно на аграрную сферу цена снизилась очень сильно. Среди дешевых предложений - интернет-магазины. Их можно купить и за 100 тысяч рублей.

Кстати, самые дорогими оказались производственные компании. Их средняя цена – 10 миллионов рублей. А самая дорога сделка через «Авито» - овощебаза за 5 725 000 рублей.

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