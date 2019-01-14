2019-01-14T11:16:08+03:00
Спорт

Билеты на матч Ротор – Спартак-2 в продаже за полцены

Купить билеты на матч 3 марта 2019 в январе можно со скидкой
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Болельщиков "Ротора" ждут на стадионе 3 марта.Болельщиков "Ротора" ждут на стадионе 3 марта.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Футбольный клуб «Ротор» откроет весенний сезон 2019 года домашним матчем. В рамках 25-го тура Олимп - Первенства России среди команд клубов ФНЛ 3 марта клуб принимает на стадионе «Волгоград Арена» команду «Спартак-2». Матч начнется в 14 часов. Продажа билетов на первую игру весенней серии уже стартовала на сайте и в точках продаж kassir.ru. Чтобы собрать болельщиков на стадионе, решили устроить акцию - до 1 февраля купить билеты на матч «Ротор» - «Спартак-2» можно за полцены.

- При покупке до 1 февраля действует скидка 50% на все билеты по промокоду ROTOR, - говорится в сообщении.

Скидки и бонусы ждут и тех, кто решит приобрести абонемент на домашние матчи. А вот что ждет сам «Ротор», пока неизвестно. Клуб в шаге от зоны вылета – на 15-м месте турнирной таблицы ФНЛ. И остался без главного тренера. Пока футболисты отправились на сборы в Кисловодск под руководством Павел Могилевского.

Купить билеты на матч «Ротор» - «Спартак-2» без сервисного сбора можно в центральном офисе Kassir.ru или в точках продаж:

- ТЦ Заречный, 3 этаж, офис 2, Волгоград, Рабоче- Крестьянская 11;

- ТРЦ Акварель, пр. Университетский, 107 (вход Волга, 1 этаж);

- ТРК Комсомолл, ул. Землячки, 110б (1 этаж, с главного входа налево);

- ТРК Планета Лето, г. Волжский, б-р Профсоюзов, 1Б.

При покупке билетов через интернет возьмут сервисный сбор 10%.

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