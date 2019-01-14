2019-01-14T11:19:55+03:00
Происшествия

Волгоградскому дознавателю ужесточили приговор за мошенничество

Она вымогала 50 тысяч за придуманное преступление
Екатерина МАЛИНИНА
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Приговор Волгоградский областной суд изменил.Приговор Волгоградский областной суд изменил.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Екатерину Тиханову осудили в ноябре 2018 года. Как сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области, бывшего начальника отдела дознания ОМВД России по Иловлинскому району приговорили к двум годам колонии-поселения. Но с приговором дама не согласилась, как и прокуратура. Она его обжаловала. 11 января областной суд изменил ей наказание. Теперь она проведет два года в колонии общего режима. Также два года дама не имеет права работать в госструктурах.

Женщину поймали на мошенничестве в 2017 году. Майор полиции решила подзаработать на бывшей заключенной. Она вызвала ее к себе и сообщила, что ей еще раз грозит уголовное наказание на подделку документов. Полицейская разъяснила, что готова прекратить дело, если «подозреваемая» заплатит ей 50 тысяч рублей. Хотя никакого дела и не было.

Волгоградка обратилась к силовикам с жалобой на их сотрудника. Служба собственной безопасности поймала дознавателя с поличным.

По суду женщину лишили звания майора.

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