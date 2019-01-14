2019-01-14T10:19:40+03:00
Общество

Системы капельного орошения будут производить в Волжском

Волгоградский губернатор провел выездное совещание на заводе «Полипластик Поволжье»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Продукция предприятия востребована в ЖКХ, строительстве, использовалась на объектах ЧМ-2018. Фото: АВОПродукция предприятия востребована в ЖКХ, строительстве, использовалась на объектах ЧМ-2018. Фото: АВО
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Вопросы господдержки промышленных предприятий рассмотрели 14 января на выездном совещании в Волжском с участием губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. На этот раз чиновники уделили внимание компании «Полипластик Поволжье», которая выпускает трубы для водопроводов и газопроводов, полимерные колодцы, фитинги, сварочное и другое оборудование. Вскоре здесь запустят производство систем капельного орошения.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областной администрации, на предприятии создадут сотню новых рабочих мест. Инвестиции в новое производство составят около пяти миллионов долларов. Три производственных линии планируют запустить в 2019 году, к 2022 году их будет двенадцать.

В ближайшее время чиновники рассмотрят возможность участия «Полипластик Поволжье» в федеральных и региональных программах господдержки. В том числе помогут предприятию выйти на рынки Ирана, Казахстана и других стран.

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