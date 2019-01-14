Волгоградец погиб от отравления угарным газом в ванной

СЕГОДНЯ 09:57 2019-01-14T10:41:12+03:00

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ЧП произошло в частном секторе города Камышин. Жертвой угарного газа стал мужчина.

"Скорую" вызвал отец хозяйки дома. Он пришел проведать дочь, и нашел бездыханного зятя в ванной, а дочь в одной из комнат. Реанимационные действия приехавших медиков не помогли хозяину – он был уже мертв. А вот его жена дышала. Ее в бессознательном состоянии отвезли в местную районную больницу. Сейчас пациентка находится в тяжелом состоянии.

Как выяснили следователи, причиной гибели мужчины по предварительным данным стала газовая колонка. Из-за неправильного использования скопилось много ядовитого газа. Во время выброса отравляющего вещества и погиб владелец дома. Он как раз в этот момент находился в ванной.

Газовики выяснили, что хозяева дома заложили дымоход ветошью. А датчик тяги уже давно отсоединили от газовой колонки.

По факту гибели камышанина проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства ЧП.