Волгоградец погиб от отравления угарным газом в ванной
ЧП произошло в частном секторе города Камышин. Жертвой угарного газа стал мужчина.
"Скорую" вызвал отец хозяйки дома. Он пришел проведать дочь, и нашел бездыханного зятя в ванной, а дочь в одной из комнат. Реанимационные действия приехавших медиков не помогли хозяину – он был уже мертв. А вот его жена дышала. Ее в бессознательном состоянии отвезли в местную районную больницу. Сейчас пациентка находится в тяжелом состоянии.
Как выяснили следователи, причиной гибели мужчины по предварительным данным стала газовая колонка. Из-за неправильного использования скопилось много ядовитого газа. Во время выброса отравляющего вещества и погиб владелец дома. Он как раз в этот момент находился в ванной.
Газовики выяснили, что хозяева дома заложили дымоход ветошью. А датчик тяги уже давно отсоединили от газовой колонки.
По факту гибели камышанина проводится проверка. Следователи выясняют все обстоятельства ЧП.