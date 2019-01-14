«Декатлон» в Волгограде закрывается

СЕГОДНЯ 09:44 2019-01-14T11:41:32+03:00

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В середине февраля в Волгограде закрывается гипермаркет спортивных товаров «Декатлон», который работал в Торгово-развлекательном центре «Акварель» с момента его открытия в 2013 году. Вскоре волгоградцы смогут приобретать товары бренда только через интернет-магазин. Об этом сообщили в официальной группе сети. «К сожалению, пока сайт - это единственный способ нам оставаться с вами. А пока, приезжайте к нам за покупками, есть хорошие скидки на большой ассортимент». Последний день работы магазина «Декатлон» в Волгограде – 14 февраля 2019 года.

- С сожалением сообщаем вам, что магазин Декатлон Волгоград прекращает свою работу в феврале 2019 года. Но есть и радостный момент! Сайт decathlon.ru продолжает работать, для города Волгограда остается возможность делать заказы с курьерской доставкой или в пункты выдачи HERMES, - сообщили в «Декатлон» Волгоград.

О том, что стало причиной ухода бренда с волгоградского рынка, не сообщается. Вероятно, способствовала такому решению экономическая ситуация в регионе. Тем временем готовятся к открытию магазины сети Decathlon в Челябинске, Санкт-Петербурге и сразу шесть точек - в Москве и Московской области.