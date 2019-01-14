2019-01-14T10:44:57+03:00
Общество

В Волгограде руководитель отделения МГЕР попал в полицию по подозрению в поджигании лифтов

Полиция проверила несколько десятков молодых людей на причастность к преступлению
Екатерина МАЛИНИНА
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Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения в одном из дворовПодозреваемый попал на камеры видеонаблюдения в одном из дворовФото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В Волгограде вот уже третьи сутки полиция ищет пиромана, который поджег четыре лифта в Дзержинском районе. Следователи с помощью записи с камер видеонаблюдения в одном из дворов определили приметы подозреваемого. Молодой человек был одет в темную куртку, высокого роста.

Полицейские доставили в тот день в отдел полиции сразу несколько десятков волгоградцев, которые были схожи по приметам с подозреваемым. После проверки документов и пары вопросов их отпускали домой. Среди тех, кто попал в отделение, оказался и руководитель Дзержинского подразделения МГЕР (Молодая Гвардия Единой России). Денис Овдиенко поспешил поделиться негативными впечатлениями в соцсетях.

«Находясь на остановке "Ул. им. 8-ой Воздушной Армии" со своим другом, мы ждали автобус №35. В 22.50, по нашему времени, к нам подъезжает отряд ППС. На просьбу сотрудников патрульно-постовой службы о предъявлении паспортов согласились, но перед этим попросили показать их удостоверения удостоверяющие личности и выяснить причину» - , написал на странице в "вКонтакте" молодой политик.

После разговора с сотрудниками в отделении, полицейские переписали данные, сфотографировали и отпустили – как и остальных.

Напомним, пожары в лифтах в многоэтажках № 58/1 и № 74«А» по улице Землячки, в домах № 56 и № 44 по улице 8-ой Воздушной Армии случились 11 января. Спасатели быстро справились с огнем. Правда, пришлось эвакуировать 75 человек. Полиция определила, что это поджог. Возбудили уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога». Сейчас продолжается розыск преступника.

- Всех, кому что-либо известно об этом преступлении или кто узнал разыскиваемого, просят позвонить в полицию Дзержинского района по телефонам: 93-75- 02, 93-01-11 либо 02. Информацию также можно сообщить на телефон доверия Главка 30-44-44. Анонимность и конфиденциальность гарантирована, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Подозреваемый в поджоге лифтов в Волгограде.

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