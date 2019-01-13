2019-01-13T13:34:11+03:00
Происшествия

Полиция разыскивает поджигателей лифтов на западе Волгограда

Камера видеонаблюдения засняла одного из подозреваемых
Юлия Данильченко
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Подозреваемый поджигатель.Подозреваемый поджигатель.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога» после серии поджогов лифтов в четырех многоэтажках в Дзержинском районе Волгограда.

- Всем, кому что-либо известно о лицах, причастных к поджогам, просьба сообщить в полицию по телефону «02», - обратились к волгоградцам в областном Главке.

Все инциденты произошли в один день с разницей в несколько часов. Стражи порядка нашли явные следы преступления, а затем на одной из камер видеонаблюдения им удалось обнаружить главного подозреваемого. На кадрах молодой человек входит в подъезд одного из подожженных домов.

Напомним, пострадали кабины лифтов в многоэтажках № 58/1 и № 74«А» по улице Землячки, в домах № 56 и № 44 по улице 8-ой Воздушной Армии. Во время ЧП эвакуировали 75 жильцов. Обошлось без жертв.

Подозреваемый в поджоге лифтов в Волгограде.

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