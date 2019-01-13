2019-01-13T16:58:07+03:00
Общество

Волгоградцы могут пожаловаться на плохую уборку снега во дворах

Если управляющие компании не спешат работать, им грозит штраф до 30 тысяч рублей
Юлия Данильченко
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Работы по расчистке дорог, тротуаров и жилых кварталов Волгограда от снега и наледи идут в усиленном режиме. Виной тому – переменчивая погода. Температура то опускается, то поднимается до плюсовых показателей, все тает, потом замерзает. Дорожники трудятся и день, и ночь.

А вот с уборкой дворовых территорий не все так хорошо. Инспекторы оценили работу управляющих компаний и выяснили, что в порядок привели 4 тысяч дворов.

- Расчистку внутридворовых проездов и тротуаров обеспечивают управляющие организации. В случаях ненадлежащей уборки дворовых территорий жителям рекомендуется обращаться в оперативно-диспетчерскую службу по вопросам ЖКХ по телефону 33-63-92, - посоветовали волгоградцам в мэрии.

Недобросовестную УК оштрафуют на приличную сумму от 20 до 30 тысяч рублей.

Тем временем 13 января на магистралях города-героя работает 65 спецмашин, из них 45 КДМ. Уже вывезли 400 кубометров снега, высыпали на дорожное полотно 600 тонн песко-соляной смеси. Работы продолжатся и ночью.

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