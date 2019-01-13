В ночь на старый Новый год в Волгограде будет сильный ветер и немного снега

СЕГОДНЯ 11:47 2019-01-13T11:47:31+03:00

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В ночь с 13 на 14 января вся страна по традиции отмечает старый Новый год. Волгоградцы встретят этот праздник по-зимнему: синоптики обещают не только минусовые температуры, но и небольшой снег.

Как рассказали КП-Волгоград в Волгоградском ЦГМС, вечером 13 января температура воздуха понизится до -6...-8ºС. При этом будет сильный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Немного снега выпадет утром и днем. В начале рабочей недели, 14 января, осадков ждать не стоит, но зато сохранится южный ветер. Температура воздуха днем -2…-4°С, а ночью опустится ночью -6...-8ºС.

А вот ко вторнику заметно потеплеет.

- 15 января будут небольшие осадки. Ночью преимущественно в виде снега, днем снег, мокрый снег, дождь со снегом, временами туман, а также гололедно-изморозевые явления. Ветер южный, юго-восточный 6-11м/с, утром и днем порывы до 16м/с. Температура воздуха ночью -3...-5ºС, днем около 0°С, - рассказали синоптики.