Волжанин за рулем фургона сбил 24-летнюю девушку и 16-летнего школьника на «зебре»

СЕГОДНЯ 09:55 2019-01-13T09:58:51+03:00

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Медицинская помощь двум пешеходам, сбитым напротив дома №16 по улице Горького в Волжском, потребовалась около восьми часов утра 12 января. Приехавшие на место происшествия врачи госпитализировали 24-летнюю девушку и 16-летнего школьника в городскую больницу. А прибывшие на место ДТП сотрудники полиции установили детали происшествия.

По предварительным данным, в то утро 21-летний водитель за рулем фургона ехал по улице Горького со стороны Логинова в сторону Коммунистической. Пока неясно, почему он не притормозил у нерегулируемого пешеходного перехода, где шли люди. Возможно, просто не заметил или же не успел.

Как прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и пока находятся в медучреждении. А по факту аварии организована проверка.