За день дорожники очистили от снега 3,5 млн квадратных метров волгоградских дорог

СЕГОДНЯ 09:43 2019-01-13T09:56:54+03:00

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Пока на улице лютует непогода, дорожно-коммунальным службам приходится работать круглосуточно. Каждый день власти отчитываются, сколько же снега убрано с волгоградских дорог. Вчера за ночь вывезли восемьсот кубометров, а за рабочий день 12 января пятьсот. Заодно посчитали площадь убранных магистралей – 3,5 млн квадратных метров. Отчитались и за тротуары – 45 тысяч квадратных метров расчищены и посыпаны песком.

Так как к вечеру похолодало, дорожники приступили к противогололедной обработке дорог. Всю ночь на главных магистралях работали 65 единиц спецтехники, из них 45 КДМ.

- Резкие перепады температуры воздуха привели к тому, что часть ливнеприемных колодцев забились льдом, в связи с чем бригады в течение дня оперативно прочищали их для обеспечения пропуска дождевых и талых вод, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

Ведутся работы и внутри жилых кварталов, правда, этим занимаются управляющие компании. Проверка показала, что четыре тысячи дворов почистили на совесть, а те УК, которые не спешат выполнять свои обязанности, ждет штраф.