2019-01-13T10:03:20+03:00
Происшествия

В жуткой аварии на севере Волгограда погибли три человека, двое ранены

Лихач на «Ладе» подрезал «Газель»
Юлия Данильченко
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Лихач на «Ладе» подрезал «Газель»Лихач на «Ладе» подрезал «Газель»Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария, унёсшая жизни сразу трех человек, произошла в ночь на 13 января в Тракторозаводском районе Волгограда. Около полуночи водитель «Лады Гранты», мчался по улице Шурухина со стороны улицы Пятой в сторону Ополченской.

- На пересечении с Дегтярева он совершил наезд на стоящую в крайнем левом ряду на запрещающий сигнал светофора «Газель». Ту отбросило на стоящую справа «Черри», - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

От мощного удара «Ладу» смяло. Внутри в момент аварии находилось пять человек. Трое их них получили травмы, несовместимые с жизнью. 23-летний владелец машины, его 20-летний друг и девушка, личность которой пока не установлена, скончались на месте. Еще двое парней 19-ти и 20-ти лет попали в больницу. Точно неясно, кто в момент столкновения находился за рулем легковушки, потому что у погибшего собственника водительских прав не было.

Проводится проверка.

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