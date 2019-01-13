В жуткой аварии на севере Волгограда погибли три человека, двое ранены

СЕГОДНЯ 09:07 2019-01-13T10:03:20+03:00

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Авария, унёсшая жизни сразу трех человек, произошла в ночь на 13 января в Тракторозаводском районе Волгограда. Около полуночи водитель «Лады Гранты», мчался по улице Шурухина со стороны улицы Пятой в сторону Ополченской.

- На пересечении с Дегтярева он совершил наезд на стоящую в крайнем левом ряду на запрещающий сигнал светофора «Газель». Ту отбросило на стоящую справа «Черри», - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

От мощного удара «Ладу» смяло. Внутри в момент аварии находилось пять человек. Трое их них получили травмы, несовместимые с жизнью. 23-летний владелец машины, его 20-летний друг и девушка, личность которой пока не установлена, скончались на месте. Еще двое парней 19-ти и 20-ти лет попали в больницу. Точно неясно, кто в момент столкновения находился за рулем легковушки, потому что у погибшего собственника водительских прав не было.

Проводится проверка.