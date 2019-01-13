Военные хирурги Волгоградской области провели 4,4 тысяч операций

СЕГОДНЯ 07:42 2019-01-13T09:22:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Головной филиал 413-го военного госпиталя Южного военного округа, который находится в Волгоградской области, подвели итоги работы за 2018 год. Всего за медицинской помощью обратились 27 тысяч военных и их семей, а также ветеранов. За указанный период на хирургический стол попали почти 4,5 тысяч человек, из них почти тысяче сделали сложные операции.

- В 2018 году было поставлено новейшее медицинское оборудование на сумму более 1 миллиона рублей, в том числе аппарат для исследования функции внешнего дыхания, электроэнцефалограф, комплект оборудования для выполнения травматологических и ортопедических операций, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ЮВО.

Хороших показателей удалось добиться в области профилактики сезонных болезней таких как ОРВИ и грипп. Военные стали обращаться в госпиталь гораздо реже. И, как утверждают в ведомстве, заболеваемость снизилась на 15% по сравнению с 2017-ым.