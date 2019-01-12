800 евроконтейнеров для мусора установили в Волгограде

СЕГОДНЯ 17:59 2019-01-12T17:59:05+03:00

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Начало 2019 года в Волгограде ознаменовалось «мусорной» проблемой: во всех районах города-героя и области с приходом новой компании «Управление отходами - Волгоград» площадки для ТКО превратились в большие свалки. Обещали исправить ситуацию к концу новогодних праздников, но, увы, не вышло. Работа ведется, так отчитывается регоператор. И активно заменяют старые контейнеры на новые.

- Более 800 пластиковых контейнеров были установлены на контейнерных площадках в различных районах областного центра за новогодние праздники. В ближайшие дни количество современных емкостей для ТКО будет увеличено еще на 300 единиц, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ООО «Управление отходами - Волгоград».

Во многих дворах стоят старые железные контейнеры, которые обязаны заменить на новые, с евро-крышкой из прочного пластика. Это экологически чистые емкости, которым нестрашны перепады температур. Три сотни таких обновок отвезли в Камышин. Еще 1100 единиц регоператор получит до 20 января. Решит ли это проблему с вывозом мусора, покажет только время.

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