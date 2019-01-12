В Волгограде от снега очистили четыре тысячи дворов

СЕГОДНЯ 16:57 2019-01-12T16:57:27+03:00

Те УК, которые не успели убрать придомовую территорию, при повторном рейде выплатят штраф

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Сегодня, 12 января, власти Волгограда промониторили уборку придомовых территорий. О расчистке магистралей в мэрии отчитываются регулярно, теперь обратили внимание на то, как дела обстоят с уборкой снега во дворах. Заниматься этим должны управляющие компании.

Группа специалистов департамента ЖКХ и ТЭК администрации выехали на проверку жилых кварталов. По подсчетам экспертов в полном порядке тротуары и дороги возле 4057 домов.

- Уборка дворовых территорий включает в себя не только очистку от снега, но и противогололедную обработку подходов к подъездам, пешеходных дорожек и внутриквартальных проездов, а также ликвидацию сосулек, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

Понятно, что не все дворы города-героя могут похвастаться нескользкими дорогами. Те УК, которые не успеют в ближайшее время привести свои территории в порядок, ждет штраф от 20 до 30 тысяч рублей. Кстати, сами волгоградцы могут пожаловаться на плохую уборку в районное МБУ «ЖКХ» или написать жалобу в муниципальную жилищную инспекцию Волгограда.