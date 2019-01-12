В волгоградском «Роторе» появился новый тренер

СЕГОДНЯ 15:18 2019-01-12T16:20:41+03:00

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Сегодня, 12 января, на официальной страничке футбольного клуба «Ротор» появилась информация об изменениях в тренерском штабе сине-голубых. Еще одним наставником футболистов стал 36-летний Андрей Бочков.

Известно, что он играл в качестве полузащитника в таких клубах как «Олимпия», «Уралан», «Ростов», «Шинник», «Луч», «Урал», «Тосно», «Сочи», «Волгарь» и «Нефтехимик». Провел 133 матча в Премьер-лиге, на его счету шесть мячей.

Напомним, сразу после разгромного поражения в игре с ярославским «Шинником», который выиграл со счетом 1:3, пост главного тренера «Ротора» покинула Роберт Евдокимов. Сразу же после этого матча глава областного спорткомитета Александр Глинянов объявил в раздевалке о том, что с этого момента - с 24 ноября - исполнять обязанности главного наставника «Ротора» будет Павел Могилевский.

Справка "КП"

Бочков Андрей Михайлович родился в Волгограде 13 января 1982 года. Победитель первенства ФНЛ: 2012/13, бронзовый призёр первенства ФНЛ: 2014/15, обладатель Кубка ФНЛ 2012, 2013, бронзовый призёр зоны «Поволжье» Второго дивизиона: 2001, 2002.