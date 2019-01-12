2019-01-12T13:42:17+03:00
Общество

За сутки с волгоградских дорог вывезли 800 кубометров снега

На магистрали и тротуары высыпали 1500 тонн реагентов
Юлия Данильченко
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Январь 2019-го начался с крепких морозов, но ближе к середине месяца вся снежная красота превратилась в лужи из-за дождей и плюсовых температур. В такую погоду дорожным службам Волгограда приходится работать круглосуточно, чтобы очистить главные магистрали города-героя от наледи.

В ночь на 11 января на дороги выехало 90 единиц спецтехники, в том числе 50 КДМ. Они боролись с обледенением на проезжей части. Всего на трассы высыпали полторы тысячи тонн реагентов.

- На уборке снега и очистке улиц также заняты автогрейдеры, тракторы-щетки, погрузчики и самосвалы. За ночную смену дорожные бригады собрали и вывезли 800 кубометров снега. – рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

Сегодня дорожники продолжают работы по обработке дорог. Одна из главных задач – очистка ливневок от снега для отвода талых и дождевых вод. Особое внимание уделяют уборке наледи на остановках, пешеходных переходах и тротуарах. На этих объектах отдельно работают больше 60 машин.

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