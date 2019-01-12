Под Волгоградом пьяный браконьер попался за охотой на зайцев

СЕГОДНЯ 12:39 2019-01-12T12:39:45+03:00

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Инцидент случился в Николаевском районе Волгоградской области. Полицейские вместе с инспектором в области охраны окружающей среды выехали на рейд. Охотиться сейчас запрещено, но желающие нарушить закон все равно находятся. В ходе объезда территории проверяющие услышали выстрелы, а позже заметили «семерку», рассекающую поле.

- В результате предпринятого преследования правоохранителям удалось задержать браконьера. Им оказался 32-летний житель Николаевского района, находящийся в тот момент в нетрезвом состоянии. Стражи порядка обнаружили и изъяли у мужчины охотничье ружье марки «ИЖ-К», 16 калибра и 16 патронов, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного Главка.

На допросе мужчина признался, что охотился ради мяса. Но статью УК РФ «Незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства» никто не отменял. Теперь браконьеру грозит полгода реального заключения.