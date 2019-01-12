Волгоградец на «Приоре» подрезал пассажирский автобус № 95

СЕГОДНЯ 12:02 2019-01-12T12:07:51+03:00

Водитель надеялся проскочить на перекрестке, но не вышло. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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На камеры наружного видеонаблюдения попала авария с участием «Приоры» и пассажирского автобуса №95. В пятницу, 11 января, около шести часов вечера полный людей общественный транспорт ехал мимо Ворошиловского торгового центра Волгограда.

Автобус продолжал движение по Рабоче-Крестьянской, а водитель легковушки ехал по среднему ряду и понадеялся проскочить на перекрестке, подрезав 95-ый перед самым носом. «Приору» занесло в сторону. В аварии никто не пострадал.

- Неправильное перестроение не влечёт никаких наказаний для водителя. Но есть санкция за невыполнение требования уступить дорогу, а именно это и предписывает статья 8.4. В этом случае применяется часть 3 статьи 12.14 КоАП, которая предусматривает штраф 500 рублей или вынесение предупреждения за невыполнение требований ПДД уступить дорогу, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.