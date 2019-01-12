Из-за подожженных лифтов в четырех домах Волгограда эвакуировали 75 жильцов

СЕГОДНЯ 11:06 2019-01-12T11:48:44+03:00

Пироманы подожгли четыре лифта за один день. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Изменить размер текста: A A

В настоящий момент полицейские расследуют серию поджогов в четырех многоэтажных домах в Дзержинском районе Волгограда. Сразу четыре происшествия произошли один за одним накануне, 11 января.

Как рассказали в пресс-службе областного Главка, жители дома 58/1 по улице Землячки сообщили о том, что у них горит лифт во втором подъезде. Это случилось в половине третьего дня. Из многоэтажки эвакуировали 40 человек, пока пожарный расчет ликвидировал очаг возгорания. Следом, спустя буквально полчаса, такое же ЧП произошло в подъезде № 1 дома № 56 по улице 8 Воздушной Армии. Пришлось срочно выводить на улицу 15 жильцов. На этом не закончилось. В восемь вечера в подъезде 1 дома 74«А» по улице Землячки снова пылала кабина лифта, но огонь потушили сами волгоградцы. Правда, чтобы никто не пострадал, вывели 20 человек.А спустя сорок минут аналогичное происшествие зафиксировали в подъезде 1 дома 44 по улице 8 Воздушной Армии. Люди вовремя спохватились и сами затушили пламя.

Сомнений нет: тут поработали пироманы. И наказания им не избежать. В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога».

- В ходе осмотров мест происшествий обнаружены доказательства, свидетельствующие об умышленных действиях. Очевидцев просят обратиться в полицию. Отрабатываются несколько версий. Принимаются меры по установлению личности и задержанию подозреваемых, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.